Трамп заявил, что США рискуют повторить судьбу СССР Трамп допустил повторение Соединенными Штатами судьбы СССР

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его страна рискует повторить судьбу Советского Союза. По его словам, главная угроза США сейчас исходит изнутри, сообщает ТАСС.

Несмотря на огромные внешние опасности, самой большой угрозой нам, нашей стране, остаются нездоровые и злые люди внутри, — подчеркнул бывший хозяин Белого дома.

Он добавил, что руководители Демократической партии все еще пытаются сводить с ним политические счеты. Несмотря на это, Трамп пообещал не уходить из политики.

Я делаю это для Америки. <...> Потому что если я не буду этого делать, наша нация обречена на то, чтобы стать еще одной Венесуэлой или еще одним Советским Союзом. Мы движемся в этом направлении. Или к тому, чтобы превратиться в Кубу очень крупного масштаба, где все потеряно и нет надежды [на лучшее], — сказал экс-президент.

По его мнению, США, которыми сейчас руководит демократ Джо Байден, растеряли все преимущества и достижения во внешней и внутренней политике, имевшиеся у предыдущей администрации Белого дома. Также Трамп раскритиковал «новый зеленый курс», который, как он говорит, приведет к уничтожению США.

Мы более не являемся независимыми или доминирующими в сфере энергетики, как было всего два года назад. Мы являемся страной, которая выпрашивает нефть у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других, — указал Трамп.

Ранее Дональд Трамп на форуме America First Policy Institute заявил, что его страну поставили на колени, она терпит одно унижение за другим. Это произошло после того, как в Белый дом зашел его сменщик на посту президента, отметил политик. Трамп напомнил, что, когда он был президентом, США доминировали в вопросе энергетических ресурсов, цены на бензин и инфляция не росли, страну уважали в мире.