Трамп заявил, что не пытался продвинуть свою дочь Иванку в вице-президенты

https://static.news.ru/photo/b936988a-0217-11eb-aa99-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал со своим окружением в 2016 году возможное выдвижение своей дочери Иванки на пост вице-президента. Тем самым американский лидер опроверг сообщения СМИ на эту тему, появившиеся ранее.

Трамп отметил, что телекомпания CNN (известная своей поддержкой Демократической партии США) распространяет ложные сведения, когда говорит о том, будто бы в 2016 году вместе с самим Трампом на пост «человека номер два» в США должна была баллотироваться Иванка, сообщает РИА Новости.

«Неверно и совершенно нелепо. Эти люди больны!», — заявил в связи с этими сообщениями.

Обвинения в адрес Трампа содержатся в книге бывшего заместителя главы предвыборного штаба Трампа Рика Гейтса. СМИ получили доступ к копиям рукописи, в которой говорится, что президент США в бытность свою кандидатом от Республиканской партии не находил в её рядах абсолютной поддержки. Поэтому Трамп якобы хотел видеть на посту вице-президента того, кому абсолютно доверяет. Ему приглянулась кандидатура его дочери Иванки, которая, впрочем, отвергла предложение отца.

В итоге выбор Трампа пал на компромиссную фигуру Майка Пенса, который не был симпатичен президенту из-за поддержки сенатора от Техаса Теда Круза. Однако впоследствии, как говорится в книге, Трампу понравился характер Пенса и он предложил ему пост вице-президента. Книга Гейтса должна увидеть свет 13 октября, то есть менее чем за месяц до выборов.

Как сообщал NEWS.ru, о том, что Трамп намеревался сделать Иванку вице-президентом, 28 сентября написали буквально все центральные американские СМИ. Так поступили Bloomberg, CNN, Washington Post и другие. Все они ссылались на заявления в книге Гейтса.

Ранее газета The New York Times обвинила Трампа в неуплате подоходного налога. Президент США отверг эти обвинения и заявил, что СМИ распространяют фейковые новости.