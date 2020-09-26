СМИ: Трамп продвигал свою дочь Иванку на пост вице-президента

https://static.news.ru/photo/c7eede48-0193-11eb-ad4d-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп Фото: Leigh Vogel / Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть кандидатом на пост вице-президента свою дочь Иванку, следует из книги экс-главы предвыборного штаба президента Рика Гейтса.

Он неоднократно обсуждал её кандидатуру со своими сторонниками и передумал только после того, как Иванка сама отказалась от этой позиции, сообщает Bloomberg со ссылкой на книгу.

Гейтс писал, что Трамп чувствовал негативное отношение к себе среди однопартийцев и хотел, чтобы пост вице-президента достался тому, кому он мог бы полностью доверять.

Я думаю, это должна быть Иванка. Что насчёт Иванки в качестве вице-президента? Она умна, находчива, красива, люди полюбят её! — приводятся в книге слова Трампа.

Гейтс подчёркивает, что сама Иванка была удивлена такому предложению, а слова Трампа не были шуткой.

Также действующий президент рассматривал в качестве кандидатов на пост вице-президента экс-госсекретаря Кондолизу Райс и сенатора Боба Коркера. Позже вице-президентом Трампа стал Майк Пенс.

Книга Рика Гейтса «Нечестная игра» ещё не вышла в свет и попадёт на книжные прилавки в США 13 октября.

3 ноября в США состоятся выборы президента, на которых действующий лидер американцев Дональд Трамп будет соперничать с представителем демократов Джо Байденом.

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