СМИ: Трамп продвигал свою дочь Иванку на пост вице-президента

Президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть кандидатом на пост вице-президента свою дочь Иванку, следует из книги экс-главы предвыборного штаба президента Рика Гейтса.
Он неоднократно обсуждал её кандидатуру со своими сторонниками и передумал только после того, как Иванка сама отказалась от этой позиции,
Гейтс писал, что Трамп чувствовал негативное отношение к себе среди однопартийцев и хотел, чтобы пост вице-президента достался тому, кому он мог бы полностью доверять.
Я думаю, это должна быть Иванка. Что насчёт Иванки в качестве вице-президента? Она умна, находчива, красива, люди полюбят её! — приводятся в книге слова Трампа.
Гейтс подчёркивает, что сама Иванка была удивлена такому предложению, а слова Трампа не были шуткой.
Также действующий президент рассматривал в качестве кандидатов на пост вице-президента экс-госсекретаря Кондолизу Райс и сенатора Боба Коркера. Позже вице-президентом Трампа стал Майк Пенс.
Книга Рика Гейтса «Нечестная игра» ещё не вышла в свет и попадёт на книжные прилавки в США 13 октября.
3 ноября в США состоятся выборы президента, на которых действующий лидер американцев Дональд Трамп будет соперничать с представителем демократов Джо Байденом.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший глава предвыборного штаба Трампа 2020 года Бред Парскейл хотел покончить с собой.
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