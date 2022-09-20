Трамп высмеял Байдена за расположение его места на похоронах Елизаветы II

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Джилл Байден и Джо Байден

Экс-президент США Дональд Трамп высмеял расположение кресла, куда посадили нынешнего президента США Джо Байдена на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, который прошли накануне, сообщает Sky News. Байден и его жена находились на 14 рядов позади от места нынешнего Короля страны Карла III в помещении Вестминстерского аббатства, где проходила церемония.

Это то, что случилось с Америкой за каких-то два года. Никакого уважения <...> Если бы я был президентом, они бы не позволили сидеть мне там позади — и наша страна намного бы отличалась от той, что есть сейчас! — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, место, выделенное Байдену, позволило ему «познакомиться с лидерами стран третьего мира», экс-президент также отметил, что «в политике и в жизни местоположение значит все».

Ранее сообщалось, что Президент США Джо Байден рассмеялся во время похорон британской королевы Елизаветы II. Кроме того, глава Белого дома пренебрег просьбой властей Великобритании не использовать лимузин как средство передвижения, вследствие чего создал пробку на дороге. Американский президент также использовал одну из заготовленных карточек, когда оставлял запись в книге соболезнований.

Накануне завершилась церемония публичного прощания с Елизаветой II в Лондоне. Мероприятие длилось четыре дня, с 14 сентября (19:00 мск) до 19 сентября (08:30 мск) в Вестминстерском дворце. Он был круглосуточно открыт для всех желающих проститься с монархиней. Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни.