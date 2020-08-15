Трамп временно отменил запрет на продукцию Huawei для Пентагона

https://static.news.ru/photo/e99cb588-df06-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сделал для Пентагона исключение и на полтора месяца отменил для ведомства и его подрядчиков общегосударственный запрет на использование продукции компании Huawei.

Ограничение снято на период с 13 августа по 30 сентября. За это время подрядчики Пентагона, которые не оправились от экономических последствий пандемии COVID-19, обязаны решить вопрос поставок оборудования, замещающего китайское.

Отсрочка касается и тех фирм, которые ранее лоббировали увеличение сроков на поиск замены не только продукции Huawei, но и других производителей из КНР, сообщает Defense News.

Ранее NEWS.ru писал, что власти США считают китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. В Вашингтоне уверены, что они обе напрямую связаны с Коммунистической партией и военными КНР. Кроме того, в соответствии с китайскими законами, корпорации обязаны сотрудничать с разведывательными службами страны и предоставлять информацию по их запросам.