Трамп вплотную приблизился к Байдену на голосовании в Висконсине

https://static.news.ru/photo/7cf24c74-1f50-11eb-8ef1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президентская гонка в США продолжается. Всеобщее голосование завершилось, по стране идёт подсчёт голосов в разных штатах. Кандидат от демократов Джозеф Байден пока лидирует, но отставание действующего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа невелико. В частности, он вплотную приблизился к Байдену в одном из ключевых штатов — Висконсине.

По данным, которые приводит телеканал Fox News, Байден опережает соперника менее чем на один процент. Всё должно решить голосование выборщиков в разных штатах. Для победы одному из кандидатов необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

На данный момент, по информации источника, кандидат от Демократической партии близок к тому, чтобы потеснить Трампа с президентского кресла. Сообщается, что Байдена поддержало 264 выборщика, а Трампа — 214.

Впрочем, как писал NEWS.ru, этой информации не стоит доверять на сто процентов. Дело в том, что Fox News учитывает 11 голосов выборщиков от Аризоны в пользу Байдена, несмотря на то, что подсчёт голосов там официально не завершился. Из-за этого Трамп даже поскандалил с владельцем телеканала Рупертом Мердоком, потребовав обнародовать верные данные.