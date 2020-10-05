Трамп впервые после заражения коронавирусом начал активно писать в Twitter

https://static.news.ru/photo/69dfd6a8-070c-11eb-aaab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rüdiger Wölk /www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп начал активно вести свой Twitter. Впервые после заражения COVID-19 он опубликовал 18 сообщений менее чем за час.

Несколько твитов посвящены призывам к голосованию на предстоящих президентских выборах, налогам и рынку ценных бумаг. Однако большая часть сообщений представляет из себя короткие лозунги в рамках его кампании на выборах главы государства, такие как «Закон и порядок. Голосуйте!», «Космические силы. Голосуйте!» и «Религиозные свободы. Голосуйте!».

SPACE FORCE. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Президент США сообщил 2 октября, что вместе с супругой Меланией заразился коронавирусной инфекцией. Главу государства отправили на лечение в военный госпиталь. Его супруга находится на карантине в Белом доме.

Как писал NEWS.ru ранее, Дональд Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News.