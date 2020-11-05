Трамп указал на ключевое условие своей победы на выборах

https://static.news.ru/photo/ef1abe20-1ff6-11eb-b0f7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Polaris Images/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп, борющийся за сохранение места в Белом доме, обратился к американцам, вновь объявив себя победителем выборов главы государства. При этом он обратил внимание на важный нюанс: он победит, если будут учтены «честные» голоса.

Если вы подсчитаете «честные» голоса, то я легко одержу победу. Мы не позволим коррупции украсть эти выборы — да и любые выборы, если на то пошло. Это как раз тот случай — результаты пытаются фальсифицировать, — заявил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что на многих избирательных участках наблюдателям не позволяют контролировать процесс подсчёта голосов. Он убеждён, что избирательная система пострадала из-за голосования по почте, которое было объявлено на этих выборах в связи с пандемией коронавируса.

Выступление Трампа вызвало волну поддержки среди республиканцев по всей стране. Согласие с президентом выразили, в частности, представители Техаса и Западной Вирджинии. В то же время оппоненты Трампа называют безумными его заявления.

Трамп должен был смещён и арестован сегодня же вечером. Он охвачен параноидальным заблуждением и угрожает безопасности нации. Ждать больше нельзя. На самом деле, вероятно, он сдастся и тут же объявит, что баллотируется в 2024 году, — написал в Twitter политический обозреватель ESPN Кит Олберманн.

Глава американской администрации также инициировал судебные процессы в ряде штатов с целью пересчёта голосов, так как считает результаты нечестными. Однако в Джорджии и в Мичигане эти иски отклонили. В то же время Минюст США расследует сообщения о незаконном голосовании в Неваде.

Трамп, напомним, борется за пост президента с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Подсчёт голосов затягивается, американцы недовольны неопределённостью с результатом выборов. Как писал NEWS.ru, на улицы Нью-Йорка вновь вышли протестующие. По итогам столкновений с полицией более 50 человек было задержано.