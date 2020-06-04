Трамп требует увеличить траты на полицию

https://static.news.ru/photo/4cb63e84-a5f8-11ea-ae16-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал призывы по сокращению финансирования полиции. Он заявил, что, напротив, хочет тратить на силовиков больше денег.

Политик призвал помнить о таких призывах людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности. По его мнению, его вероятного оппонента Джо Байдена к этому привели социалисты.

У радикальных левых демократов новая тема — «Сократить финансирование полиции». Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! — написал он в Twitter.

The Radical Left Democrats new theme is âDefund the Policeâ. Remember that when you donât want Crime, especially against you and your family. This is where Sleepy Joe is being dragged by the socialists. I am the complete opposite, more money for Law Enforcement! #LAWANDORDER — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.