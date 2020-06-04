Трамп требует увеличить траты на полицию

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал призывы по сокращению финансирования полиции. Он заявил, что, напротив, хочет тратить на силовиков больше денег.
Политик призвал помнить о таких призывах людей, которые хотят чувствовать себя в безопасности. По его мнению, его вероятного оппонента Джо Байдена к этому привели социалисты.
У радикальных левых демократов новая тема — «Сократить финансирование полиции». Помните об этом, когда вы не хотите преступлений, особенно против себя и своей семьи. Вот куда сонного Джо тащат социалисты. Я же полная противоположность, больше денег на правоохранительные органы! — написал он в Twitter.
The Radical Left Democrats new theme is âDefund the Policeâ. Remember that when you donât want Crime, especially against you and your family. This is where Sleepy Joe is being dragged by the socialists. I am the complete opposite, more money for Law Enforcement! #LAWANDORDER
Акции протеста и беспорядки в американских городах спровоцировала гибель афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая при задержании полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские заподозрили Флойда в попытке расплатиться в магазине фальшивым чеком. Как писал NEWS.ru, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 11 человек.