https://static.news.ru/photo/69c9b3ce-47c6-11ea-8057-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Leah Millis/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что администрация Соединённых Штатов намерена прекратить участие страны в военных конфликтах на Ближнем Востоке. Об этом сообщил ТАСС.

Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке, — процитировали сообщение Дональда Трампа к Конгрессу США в ТАСС.

Из документа следует, что на вооружённые силы США было потрачено $2,2 трлн, а также создан новый вид войск «Космические силы».

Однако большая часть документа посвящена экономической ситуации в стране и работе по её улучшению, отмечает агентство.

Ранее NEWS.ru писал о том, что политолог Владимир Можегов оценил итоги собрания избирателей в США и шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах. Эксперт отметил, что у американского лидера есть преимущество и отличные шансы на победу.