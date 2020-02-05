Президент США Дональд Трамп заявил о том, что администрация Соединённых Штатов намерена прекратить участие страны в военных конфликтах на Ближнем Востоке. Об этом
Мы будем защищать жизни американцев, мы работаем над тем, чтобы прекратить войны США на Ближнем Востоке, — процитировали сообщение Дональда Трампа к Конгрессу США в ТАСС.
Из документа следует, что на вооружённые силы США было потрачено $2,2 трлн, а также создан новый вид войск «Космические силы».
Однако большая часть документа посвящена экономической ситуации в стране и работе по её улучшению, отмечает агентство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что политолог Владимир Можегов оценил итоги собрания избирателей в США и шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах. Эксперт отметил, что у американского лидера есть преимущество и отличные шансы на победу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен