США

Трамп: США готовы сообщить о происхождении коронавируса

18:30, 05 мая 2020 16
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшее время назовут источник возникновения коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передаёт Reuters. Политик не стал называть точных сроков, однако отметил, что информация будет «весьма определённой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.

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