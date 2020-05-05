Трамп: США готовы сообщить о происхождении коронавируса

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшее время назовут источник возникновения коронавируса.
Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции,
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен