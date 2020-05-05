Трамп: США готовы сообщить о происхождении коронавируса

https://static.news.ru/photo/df5bb9c2-8ee6-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшее время назовут источник возникновения коронавируса.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, передаёт Reuters. Политик не стал называть точных сроков, однако отметил, что информация будет «весьма определённой».

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан прокомментировал заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о возникновении коронавируса в уханьской лаборатории. По словам Райана, организация не получала подобных данных.