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Трамп сообщил, когда появится американская вакцина от коронавируса

08:47, 05 сентября 2020

Американская вакцина от коронавирусной инфекции нового типа, в настоящее время находящаяся в процессе создания, может быть представлена в октябре. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

Глава Белого Дома отметил, что американский препарат станет стандартом. По словам политика, с точки зрения сроков создания вакцины Штаты идут по плану. Её представят, как заметил Трамп, до 1 ноября. Получить препарат США смогут в течение октября.

Президент сообщил, что над созданием вакцины работают три компании: Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. Именно они являются основными разработчиками. Про российскую вакцину, которая была представлена первой в мире, политик ничего не сказал.

Препарат будет отличным. И эти компании — невероятные. Они годами разрабатывали отличные вакцины, — цитирует Трампа ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, американские власти усомнилисьв оценке эффективности российской или китайской вакцины от коронавируса, которую дала Всемирная организация здравоохранения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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