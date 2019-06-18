https://static.news.ru/photo/c3732810-91fa-11e9-8af8-fa163e074e61_1024.jpg Марк Эспер Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, который ранее возглавлял департамент Сухопутных войск. По словам президента Дональда Трампа, действующий глава Пентагона Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в Сенате на эту должность.

Трамп отметил, что Шанахан проделал замечательную работу, но решил посвятить больше времени своей семье. По словам политика, он уверен в Эспере.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2019 г.

Как писал News.ru, Пентагон заявил, что США выделят Украине $250 млн на подготовку, обеспечение и снабжение военных. В рамках помощи планируется передать украинским властям снайперские винтовки, гранатомёты, противоракетные радары, оборудование для командования и управления, для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи, а также для обеспечения передвижения военных.