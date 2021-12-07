Трамп раскритиковал предстоящую встречу Байдена и Путина

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп считает, что предстоящие переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом будут «неравным матчем» для американской стороны. Как заявил он в эфире телеканала Newsmax TV, «этот матч вообще нельзя было разрешать».

Это неравный матч, это был бы неравный матч и в лучшее время, неравный матч для нашей страны, — сказал Трамп.

По его мнению, такое стало возможно из-за того, что выборы в США «были сфальсифицированы». Трамп напомнил, что у него с Путиным «никогда не было никаких проблем», он с ним всегда хорошо ладил. При этом, по словам экс-президента, никто не был по отношению к России жёстче него.

Я был тем, кто остановил газопровод. Я ввёл санкции и остановил газопровод, идущий по всей Европе, — сказал Трамп.

Онлайн-саммит России и США состоится 7 декабря. Стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток. Также, по данным Bloomberg, во время переговоров Байден может огласить варианты санкции в отношении России. В частности, ограничения могут коснуться обмена рубля на иностранные валюты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры глав России и США начнутся в 18:00 мск 7 декабря. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. Разговор пройдёт в закрытом режиме по защищённым каналам видеосвязи. В Кремле рассчитывают на то, что он будет продолжительным и обстоятельным.