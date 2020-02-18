https://static.news.ru/photo/26f166de-5287-11ea-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Санкции, которые Вашингтон ввёл в отношении российской компании Rosneft Trading, S.A., направлены против Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

Мы этим утром ввели дополнительные санкции, очень мощные санкции, в отношении Венесуэлы, — отметил политик, беседуя с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Калифорния.

По его словам, после этих мер американские специалисты будут пристально следить за экономикой Боливарианской республики.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Роснефти» могут сыграть на руку России. Нефтяной гигант не планирует прекращать сотрудничать с Венесуэлой.

Министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что убытки экономики страны достигли $116 млрд из-за действий США. Политик считает эти действия «гнусными». Он отметил, что Каракас подал иск против Белого дома.