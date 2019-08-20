https://static.news.ru/photo/3785b74a-c383-11e9-805f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Zejun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал руководителей американской корпорации Apple вывести весь свой бизнес из Китая.

Я могу помогать американским компаниям. Но на протяжении короткого времени. Если бы я не помогал им, у них были бы большие проблемы, — сказал Трамп.

Trump teases some sort of bailout for Apple for hardship the company is facing because of his trade war.



"This would be very short-term. If I didn't help them, they would have a big problem ... the smart people say 'thank you very much,' and the dumb people have no idea." pic.twitter.com/83mye1qmEI — Aaron Rupar (@atrupar) August 20, 2019

16 августа Трамп встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.

Ранее News.ru писал, что Белый дом отложил введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Пошлины планируют увеличить на 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны, игровые консоли и ноутбуки.