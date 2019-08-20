Фото: Lin Zejun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп призвал руководителей американской корпорации Apple вывести весь свой бизнес из Китая.

Я могу помогать американским компаниям. Но на протяжении короткого времени. Если бы я не помогал им, у них были бы большие проблемы, — сказал Трамп.

16 августа Трамп встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.

Ранее News.ru писал, что Белый дом отложил введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Пошлины планируют увеличить на 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны, игровые консоли и ноутбуки.

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