16 августа Трамп встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком. Как отметил глава государства, руководитель компании привёл «очень веский аргумент» в пользу того, что торговая война с Китаем негативно скажется на конкуренции «яблочной» корпорации с Samsung.
Ранее News.ru писал, что Белый дом отложил введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Пошлины планируют увеличить на 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны, игровые консоли и ноутбуки.