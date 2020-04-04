Трамп призвал американские СМИ не распространять слухи о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/5ba3aefe-449b-11ea-a681-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские СМИ должны перестать распространять слухи о коронавирусе, чтобы не сеять панику среди населения, заявил президент США Дональд Трамп.

Очень важно, чтобы некоторые СМИ прекратили распространять лживые слухи и порождать страх и даже панику в обществе, — сказал глава Белого дома журналистам.

Политик отказался перечислять эти информационные агентства. По его словам, СМИ просто гонятся за рейтингами, передаёт РИА Новости.

На данный момент в США зафиксировано около 8 тысяч скончавшихся от болезни. Вылечиться удалось примерно 9800. По данным западных СМИ, предположительная стоимость лечения от коронавируса может составить от $42 486 до $74 310, писал NEWS.ru.