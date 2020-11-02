Трамп призвал американцев отказаться от голосования по почте

https://static.news.ru/photo/2e838b70-1d20-11eb-b67b-fa163e074e61_660.jpg Фото: teutopress GmbH via www.imago-im/Global Look Press

Кандидат в президенты США и действующий глава государства Дональд Трамп попросил избирателей не голосовать по почте, а лично прийти на избирательные участки.

Идите в кабинки для голосования, голосуйте досрочно и лично. Не дайте им забрать ваш голос, — подчеркнул он.

Политик назвал предстоящее голосование самым важным из всех, что были в США. Кроме того, он поблагодарил избирателей.

Такое заявление Трамп сделал в видеообращении, опубликованном в его Twitter.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Как ранее писал NEWS.ru, Трамп полагает, что итоги выборов президента США должны быть известны уже вечером 3 ноября после закрытия избирательных участков.