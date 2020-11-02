Трамп призвал американцев отказаться от голосования по почте

Такое заявление Трамп сделал в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.
Как ранее писал NEWS.ru, Трамп полагает, что итоги выборов президента США должны быть известны уже вечером 3 ноября после закрытия избирательных участков.