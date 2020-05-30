Трамп пообещал остановить массовые беспорядки в США

https://static.news.ru/photo/172f5072-a2c2-11ea-83de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Wang Ying

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, выступая во Флориде, заявил, что нельзя позволить небольшой группе преступников и вандалов разрушать американские города.

По мнению хозяина Белого дома, акции протеста, проходящие по всей стране, не имеют никакого отношения к борьбе за справедливость и толпами протестующих руководят представители так называемых антифа и других радикальных левых группировок. Трамп подчеркнул, что власти продолжат расследование гибели Джорджа Флойда, которая стала следствием жёсткого задержания афроамериканца полицейскими, и будут чтить его память, передаёт РИА Новости.

Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью, — пообещал политик.

Как писал NEWS.ru ранее, Министерство обороны США распорядилось повысить уровень готовности нескольких военных подразделений. Такая мера была принята на тот случай, если будет одобрена их отправка в Миннесоту.

Протесты и массовые беспорядки начались во многих городах США из-за убийства афроамериканца. В ходе акций был убит сотрудник ФСО США, двое полицейских получили ранения. На данный момент в Миннеаполисе введён режим чрезвычайной ситуации. Также мэр американского города Денвера Майкл Хэнкок ввёл в городе комендантский час из-за беспорядков, которые начались после гибели Джорджа Флойда.