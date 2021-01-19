Трамп помиловал связанного с делом Бутиной республиканца Эриксона

https://static.news.ru/photo/bbff79b6-5aef-11eb-80de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency

Перед уходом с поста президента США Дональд Трамп помиловал политконсультанта Пола Эриксона, связанного с делом россиянки Марии Бутиной. Он был приговорён к семи годам заключения и, как заявили в Белом доме, это помилование помогло исправить несправедливость, которую можно назвать «крупнейшей охотой на ведьм в американской истории».

Господин Эриксон был осуждён на основании фальшивки о российском сговоре. После того как не было найдено никаких оснований обвинить его в каких-либо преступлениях относительно связей с Россией, его обвинили в мелком финансовом преступлении, — цитирует РИА Новости сообщение Белого дома.

В 2019 году Эриксона обвинили в мошенничестве и отмывании денег. 56-летнему американцу вменили 11 преступных эпизодов, в обвинительном заключении говорилось, что с 1996 по 2018 год Эриксон занимался привлечением средств инвесторов, давая им ложные обещания. Среди проектов, в которые он призывал вложить деньги, — инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и проекты в области недвижимости в Северной Дакоте. Эриксон признал вину по двум эпизодам и согласился выплатить компенсацию за нанесённый ущерб.

Эриксон — бывший бойфренд Бутиной, которая была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной работы иностранным агентом».

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп помиловал 73 человека, ещё для 70 он смягчил наказание. В числе помилованных есть его экс-советник Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, и один из бывших спонсоров Республиканской партии Эллиот Бройди, который признался в незаконной лоббистской деятельности. По данным осведомлённого источника, представители Белого дома советовали Трампу не подписывать помилование Бэннону. Однако в последнее время Трамп и Бэннон возобновили свои отношения, так как уходящий президент искал поддержки для проведения кампании о мошенничестве на выборах.

В списке указов нет документов о помиловании самого Дональда Трампа, членов его семьи и адвоката Рудольфа Джулиани.