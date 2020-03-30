Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. По словам главы Белого дома, он уважает королеву Елизавету II, но Соединённые Штаты не будут тратиться на безопасность семьи её внука.
США не будут платить за меры по обеспечению их безопасности. Они сами должны платить за это, — говорится в его сообщении.
I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!
Ранее NEWS.ru сообщал, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из канадского Ванкувера в американский Лос-Анджелес. Причём смена места жительства была запланирована парой раньше. Бывшая актриса и фотомодель теперь живёт с мужем в доме, расположенном рядом с Голливудом.