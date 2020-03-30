Фото: Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/Global Look Press

21-летняя жительница города Нэшвилл в Соединённых Штатах заразилась коронавирусом. Накануне она говорила, что не собирается соблюдать карантин, так как не заболеет.

Она пошла на вечеринку, где было больше 20 участников, передаёт indy100. При этом городские власти просили не собираться компаниями больше 10 человек. Такое ощущение, что кто-то постоянно сидит у меня...