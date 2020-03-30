Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. По словам главы Белого дома, он уважает королеву Елизавету II, но Соединённые Штаты не будут тратиться на безопасность семьи её внука.

Об этом Трамп написал в своём Twitter.

США не будут платить за меры по обеспечению их безопасности. Они сами должны платить за это, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали из канадского Ванкувера в американский Лос-Анджелес. Причём смена места жительства была запланирована парой раньше. Бывшая актриса и фотомодель теперь живёт с мужем в доме, расположенном рядом с Голливудом.

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