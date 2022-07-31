Трамп оценил возможный обмен Бута на Грайнер Трамп: обмен предпринимателя из России Бута на американскую баскетболистку Грайнер — не очень удачная сделка

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Виктор Бут

Возможный обмен российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер — «не очень удачная сделка», заявил экс-президент США Дональд Трамп, передает Fox News. Он отметил, что Грайнер знала о запрете на провоз наркотиков в Россию, но все равно взяла их с собой в страну.

Грайнер знала, что в Россию не стоит ездить нагруженной наркотиками, а она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом. В России не любят наркотики, — сказал Трамп.

Ранее США предложили России обменять Грайнер на Бута.

18 февраля баскетболистка прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из ее багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Впоследствии результаты экспертизы показали, что это гашишное масло.

5 марта баскетболистку арестовали. Грайнер предъявили обвинения в контрабанде наркотических средств.

Бут находится под стражей в США с 2008 года по обвинению в контрабанде оружия, поддержке терроризма и в подготовке сговора с целью убийства американцев.