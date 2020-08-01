Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана «Исаиас»

https://static.news.ru/photo/201e0b52-d41c-11ea-9e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на территории штата Флорида в связи с приближением урагана «Исаиас», следует из сообщения пресс-службы Белого дома.

Решение президента уполномочивает Министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по оказанию неотложной помощи для облегчения трудностей и страданий местного населения, вызванных чрезвычайной ситуацией, — говорится в сообщении пресс-службы, передаёт РИА Новости.

Известно, что губернатор Флориды Рон Десантис также подписал указ о введении ЧС на восточном побережье региона.

Ранее NEWS.ru писал, что экстренные службы Сочи приведены в состояние повышенной готовности. На курорт надвигается непогода, в результате которой могут оказаться затопленными городские улицы.

В течение ближайших суток ожидаются сильные грозовые дожди с градом. Порывы шквалистого ветра будут превышать 20 метров в секунду. МЧС распространило штормовое предупреждение, в котором жителей и гостей попросили проявлять бдительность и без крайней необходимости не покидать дома.