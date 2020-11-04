Трамп заявил о манипуляциях с результатами выборов

https://static.news.ru/photo/f2d3cad0-1ec9-11eb-bd86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP /Global Look Press

Кандидат в президенты Соединённых Штатов и действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что с голосами избирателей в нескольких штатах происходят манипуляции.

Они прилагают все усилия, чтобы преимущество [республиканцев] в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло — как можно скорее. То же самое в Мичигане и других [штатах]! — подчеркнул он.

Такое заявление политик сделал в Twitter. Он не объяснил, кого подразумевает под местоимением «они».

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear â ASAP. Likewise, Michigan and others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Социальная сеть отметила этот твит как спорный, так как его контент может вводить в заблуждение.

Ранее, как писал NEWS.ru, в штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов.

Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.