Трамп заявил о манипуляциях с результатами выборов

Социальная сеть отметила этот твит как спорный, так как его контент может вводить в заблуждение.
Ранее, как писал NEWS.ru, в штабе президента США Дональда Трампа заявили, что выявленные при голосовании в Висконсине нарушения вызывают серьёзные сомнения в достоверности результатов.
Голосование на выборах главы государства состоялось в США 3 ноября. И Трамп, и Джо Байден уверены в своей победе. При этом Байден имеет перевес по числу голосов выборщиков — 238 против 213. Для избрания президентом кандидат должен набрать 270 голосов.