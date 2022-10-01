Трамп обвинил автора книги о нем во лжи Трамп обвинил во лжи автора готовящейся к выпуску книги о нем

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что в готовящейся к выходу книге репортера газеты The New York Times Мэгги Хаберман содержится ложь о нем. Соответствующий текст он разместил в социальной сети Truth Social. По словам политика, в книге рассказывается «множество выдуманных историй».

И вот опять! Выходит очередная фейковая книга, эта к тому же, предположительно, очень скучная и лишенная новизны, — написал Трамп.

Он обвинил автора книги в том, что она не проверила необходимые факты и не нашла их подтверждения. В частности, информацию о намерении уволить из Белого дома свою дочь Иванку и ее мужа Джереда Кушнера Трамп назвал «чистой выдумкой».

Нужно бороться с такими проблемными отвратительными личностями, как Мэгги и все остальные, — резюмировал экс-президент.

Книга Мэгги Хаберман «Мошенник: создание Дональда Трампа и разрушение Америки» должна поступить в продажу 4 октября. В ней рассказывается о жизни Трампа в качестве предпринимателя, работе на посту президента США и последствиях проигрыша на выборах 2020 года.

Ранее Трамп заявил, что мир переживает самое опасное время за всю историю. По его словам, происходящие события на Украине могут стать реальностью для Китая и Тайваня. Он при этом отметил, что конфликт на Украине не должен был произойти, и указал на обмен ядерными угрозами со стороны Запада и России.