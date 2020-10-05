Трамп назвал время своей выписки из больницы

https://static.news.ru/photo/9cab6604-0740-11eb-b070-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/The White House/Handout via Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, заболевший новой коронавирусной инфекцией, сообщил, что чувствует себя хорошо. Он скоро покинет госпиталь.

По словам политика, его выпишут в 18:30 по местному времени 5 октября (01:30 6 октября по Москве).

Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни <...> Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад! — написал он в Twitter.

Глава государства отметил, что при его администрации в стране разработали «несколько действительно замечательных лекарств».

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Donât be afraid of Covid. Donât let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Как писал NEWS.ru, американский лидер получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус 1 октября, однако сразу не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News. 5 октября президент впервые после заражения начал активно писать в Twitter.