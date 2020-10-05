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Трамп назвал время своей выписки из больницы

21:46, 05 октября 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Tia Dufour/The White House/Handout via Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, заболевший новой коронавирусной инфекцией, сообщил, что чувствует себя хорошо. Он скоро покинет госпиталь.

По словам политика, его выпишут в 18:30 по местному времени 5 октября (01:30 6 октября по Москве).

Не бойтесь COVID-19. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни <...> Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!написал он в Twitter.

Глава государства отметил, что при его администрации в стране разработали «несколько действительно замечательных лекарств».

Как писал NEWS.ru, американский лидер получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус 1 октября, однако сразу не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News. 5 октября президент впервые после заражения начал активно писать в Twitter.

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