Трамп назвал книгу своей племянницы «глупой» и «лживой»

https://static.news.ru/photo/83c2ebbc-c9d3-11ea-a057-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Tasos Katopodis/CNP/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал книгу своей племянницы. По его словам, Мэри Трамп должно быть стыдно за неё.

Хозяин Белого дома также отметил, что Мэри не была любимчиком в семье.

Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала книгу, которая настолько глупая, ужасная и лживая, — заявил американский лидер в интервью телеканалу Fox News.

Книга родственницы президента США под названием «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» вышла в свет в июле. В первый же день продаж весь тираж, составляющий 950 тысяч экземпляров, был раскуплен.

Как писал NEWS.ru, Мэри Трамп утверждает, что её дядя стал президентом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину. По её словам, он затеял предвыборную кампанию только ради пиара и не верил в свою кандидатуру, пока не получил «молчаливую поддержку» от Путина. Она также называет американского лидера клоуном, человеком без принципов, «глубоко повреждённым» с точки зрения психики.