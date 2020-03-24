https://static.news.ru/photo/f7db3360-6df8-11ea-8f68-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов высказал предположение о возможном открытии границ страны. Он надеется сделать это к 12 апреля.

В этот день в государстве будет праздноваться Пасха. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала Fox News.

Ранее, как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США могут стать новым очагом пандемии коронавируса в мире, так как в стране распространение COVID-19 идёт стремительными темпами.

COVID-19 в Штатах сравнительно невысоко, несмотря на высокую заболеваемость. На 46,5 тысячи инфицированных коронавирусом пациентов приходится около 600 летальных исходов.

Срок профилактических рекомендаций для жителей США истекает 31 марта. Сейчас Трамп и его помощники размышляют над вариантами действий после этой даты.