Президент Соединённых Штатов высказал предположение о возможном открытии границ страны. Он надеется сделать это к 12 апреля.
В этот день в государстве будет праздноваться Пасха. Такое заявление политик
Ранее, как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что США могут стать новым очагом пандемии коронавируса в мире, так как в стране распространение COVID-19 идёт стремительными темпами.
COVID-19 в Штатах сравнительно невысоко, несмотря на высокую заболеваемость. На 46,5 тысячи инфицированных коронавирусом пациентов приходится около 600 летальных исходов.
Срок профилактических рекомендаций для жителей США истекает 31 марта. Сейчас Трамп и его помощники размышляют над вариантами действий после этой даты.
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