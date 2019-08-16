https://static.news.ru/photo/f720b540-c172-11e9-b154-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере принял своего сторонника за участника акции протеста и нанёс ему оскорбление.

Во время речи американского лидера на митинге появились противники политики Трампа и попытались сорвать его выступление, что предотвратила охрана. Но Трамп обратил внимание на одного человека из публики и раскритиковал его внешний вид.

У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста, — цитирует президента канал Fox News .

При этом глава государства не обратил внимания на футболку с принтом «Трамп-2020», в которой был мужчина. После инцидента, узнав о своей ошибке, президент позвонил своему стороннику и поблагодарил за поддержку. Тот в свою очередь сказал, что не обижается на Трампа.

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп задумался о покупке у Дании острова Гренландия, сообщают американские СМИ. Глава Белого дома, по словам источников из его окружения, дал задание своим советникам оценить эту возможность.