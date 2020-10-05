Трамп может вернуться в Белый дом из госпиталя 5 октября

Глава аппарата американского Белого дома Майк Медоуз заявил, что президента США Дональда Трампа могут выписать из госпиталя уже вечером 5 октября.
Чиновник в интервью Fox News
Мы всё ещё положительно настроены в отношении того, что он сможет вернуться в Белый дом позднее сегодня, — отметил глава президентской администрации.
4 октября личный врач Трампа Шон Конли сообщал, что глава государства идёт на поправку. Медик подчеркнул, что как и при любой болезни, состояние пациента может иногда улучшаться, а иногда — ухудшаться. Так, у главы государства иногда фиксировался недостаточный уровень кислорода в крови. В такие моменты ему давали «Дексаметазон». Сам президент, находящийся в госпитале имени Уолтера Рида, также говорил, что чувствует себя лучше и хочет поскорее вернуться к работе.
Как писал NEWS.ru, Трамп получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус ещё в четверг, 1 октября, однако не сообщил об этом и отправился давать интервью журналистам Fox News. 5 октября президент впервые после заражения начал активно писать в Twitter.
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