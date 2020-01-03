https://static.news.ru/photo/3f7139d4-2eb8-11ea-8fc0-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Adam Delgiudice/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ещё два месяца назад мог распорядиться ликвидировать главу сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

По словам источника в Пентагоне, имеющего высокий ранг, в день проведения операции американский лидер играл в гольф. Примерно в 15:00 по местному времени он вернулся в своё поместье Мар-а-Лаго, которое в течение недели посещали госсекретарь США Майкл Помпео, министр обороны Марк Эспер, глава Комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли, помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен и директор управления по законодательным вопросам Белого дома Эрик Уэланд.

После учащения ракетных обстрелов баз США в Ираке Трамп предоставил Пентагону более широкие полномочия, в том числе провести операцию против Сулеймани.

У нас было это разрешение до проведения удара, — подчеркнул сотрудник Пентагона.

При этом он не уточнил, когда именно ведомству предоставили соответствующую резолюцию.

Источник добавил, что в настоящее время американская сторона ждёт ответ Ирана на инцидент, передаёт Politico.

Как писал NEWS.ru, ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что США отказались назвать, какие именно вылазки против Америки готовил убитый генерал Сулеймани. Он поделился только информацией, согласно которой Сулеймани приехал в Багдад из Дамаска и готовил «атаки на американских дипломатов и военных». Но при этом О'Брайен назвал указанные сведения «чрезвычайно секретными» и отказался вдаваться в подробности.