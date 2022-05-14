Трамп-младший сравнил Зеленского со стриптизёршей

Владимир Зеленский / Фото president_of_ukraine/flickr.com

Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший опубликовал в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) фото главы украинского государства Владимира Зеленского в образе стриптизёрши. По мнению Трампа-младшего, изображение символически сообщает, что направляемые на военную и экономическую помощь Украине средства на самом деле уходят совсем по другому адресу.

На опубликованном фотоколлаже голова Зеленского наложена на изображение стриптизёрши, которая танцует в нижнем белье у шеста. В это время находящийся рядом с ней действующий глава американского государства Джо Байден осыпает танцовщицу купюрами.

По мнению Трампа-младшего, направляемая на Украину со стороны США многомиллиардная помощь ничем не обоснованна, поскольку Штаты сами сталкиваются с экономическими проблемами. Кроме того, по мнению сына бывшего президента, основная часть денег достанется коррумпированным чиновникам.

По крайней мере, $7 млрд из них [одобренных конгрессом $40 млрд] пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат... коррумпированным политикам, — цитируют Трампа-младшего «Известия».

Ранее сам экс-президент США Дональд Трамп заявил о том, что Европа платит слишком мало в сравнении с многомиллиардной американской помощью Украине. Политик призвал заставить её внести «справедливую лепту», учитывая, что «они гораздо больше затронуты российским вторжением, очевидно, чем США».

Также сообщалось, что сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на рекордную сумму в $40 млрд. Политик обосновал своё решение тем, что присягал на верность США, а не другому государству. По его словам, экономический кризис в Соединённых Штатах не позволяет оказывать такую помощь стороннему государству.