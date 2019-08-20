Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай представляет большую экономическую угрозу для его государства. Об этом он сказал во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Даже сенатор [лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак] Шумер (от штата Нью-Йорк. — News.ru) сказал: «Вау. Трамп отлично справляется с Китаем». Я не мог в это поверить, но Шумер знает, что я поступаю правильно, и он поступает правильно, говоря это, потому что он знает, что Китай представляет собой большую экономическую угрозу, — отметил он.

Также президент отметил, что решать проблему с Китаем должны были его предшественники: Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон.

Как писал News.ru, ранее Трамп призвал руководителей американской корпорации Apple вывести весь свой бизнес из Китая. Он сказал, что может помогать американским компаниям, но на протяжении короткого времени.

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