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Иванка Трамп
США

Трамп берёт реванш за Трампа

Что ждёт дочь главы государства после его ухода из Белого дома
13:02, 06 ноября 2020
Фото: Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global look Press

По предварительным итогам всеобщего голосования в США побеждает Джо Байден. Однако, вне зависимости от окончательного исхода выборов, сохраняется шанс на то, что пост главы государства в будущем всё равно займёт Трамп. Но не действующий президент Дональд, а его дочь — Иванка. За четыре года из бизнес-вумен она превратилась в полноценного политика. В связи с этим эксперты не исключают, что она будет баллотироваться на пост главы государства.

Слухи о видах Иванки на Овальный кабинет появились ещё в прошлом году. Согласно этой теории, рейтинги самого Трампа были слишком низки, чтобы добиться переизбрания, поэтому за несколько месяцев до голосования он мог снять свою кандидатуру в пользу дочери, сославшись на болезнь. Сторонники подобных спекуляций было подумали, что их предсказания сбываются, когда Трамп отправился в больницу после положительного теста на коронавирус. Но глава американского государства быстро поправился и вернулся к работе, поэтому сейчас Иванке точно не светят президентские лавры.

Но источники The Independent не исключают, что старшая дочь Трампа выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. Сегодня она занимает неоплачиваемый пост советника президента и, как свидетельствуют утечки из Белого дома, де-факто является чуть ли не вторым человеком в администрации. За четыре года президентский аппарат обновился на 91% — по прихоти Трампа постов лишались даже, казалось бы, самые влиятельные сотрудники. И только Иванка и её муж Джаред Кушнер, получившие прозвище «Джарванка» оставались самыми доверенными людьми президента.

Думаю, она собирается выдвигаться в президенты, — заявила The Independent бывшая сотрудница компании Иванки Трамп Марисса Велез Краксбергер. — У них (Джареда и Иванки. — NEWS.ru) мания величия. Она всегда была заинтересована в политике, но скорее со стороны демократов.

Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global look Press

Другая опция для Иванки — снова заняться бизнесом. В 2018 году компания её имени прекратила существование, как сообщается, чтобы не провоцировать конфликт интересов. Ранее дочь миллиардера занималась производством одежды, обуви и аксессуаров. Сегодня же она зарабатывает только от инвестиций в недвижимость, так или иначе аффилированную с компанией отца. За 2019 год, согласно собственной декларации, её состояние увеличилось почти на $4 млн. Теоретически, Иванка может вернуться в индустрию моды и реанимировать свой именной бренд.

Однако работа в администрации одного из самых непопулярных американских президентов не пройдёт для неё бесследно. Не исключено, что её товары бойкотируют по политическим причинам. Реальный рынок сбыта для Иванки сегодня представляют только женщины-сторонницы Трампа из провинциальных штатов, но насколько успешный бизнес на этом можно построить — большой вопрос.

Неясно и то, насколько тёплый приём ждёт «Джарванку» в родном Нью-Йорке, где пара жила до 2016 года. На днях группа республиканцев-противников Трампа выкупила два билборда на Таймс-Сквер. На первом Иванка позирует на фоне данных о смертях американцев от коронавируса. На втором Джаред Кушнер изображён рядом с приписываемой ему цитатой о том, что нью-йоркцы будут страдать, и это их проблемы.

Ранее сообщалось о том, что связанные с Трампом люди подвергались нападкам со стороны случайных людей. В сына Трампа Эрика плюнул бармен в Чикаго, на советницу Трампа Келлиэнн Конуэй напала неизвестная женщина в Бетесде, а бывшего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс протесты посетителей вынудили уйти из ресторана в Вирджинии.

Мой совет им — исчезнуть на год или два, — считает бывший помощник Трампа Роб Голдстоун. — Для них будет очень сложно жить в Нью-Йорке, где их теперь так не любят. Они могут поселиться в Коннектикуте или во Флориде.

В любом случае, паре не обязательно работать, так как они продолжат получать пассивный доход от инвестиций в недвижимость, поэтому в случае ухода из Белого дома без крыши над головой они не останутся. Что же касается политического будущего Иванки, то оно кажется весьма сомнительным. Примеры Хиллари Клинтон и Джеба Буша (брата Джорджа Буша-младшего), которые пытались избраться на высший пост в стране, показывают: американцы устали от политических кланов и президентов и с одинаковыми фамилиями. Собственно, борьба против вашингтонского истеблишмента была одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. Иванка, безусловно, талантливая женщина и уже имеет опыт в государственном управлении, но этого явно недостаточно, чтобы завоевать симпатии большей части страны.

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