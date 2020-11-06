Трамп берёт реванш за Трампа

По предварительным итогам всеобщего голосования в США побеждает Джо Байден. Однако, вне зависимости от окончательного исхода выборов, сохраняется шанс на то, что пост главы государства в будущем всё равно займёт Трамп. Но не действующий президент Дональд, а его дочь — Иванка. За четыре года из бизнес-вумен она превратилась в полноценного политика. В связи с этим эксперты не исключают, что она будет баллотироваться на пост главы государства.

Слухи о видах Иванки на Овальный кабинет появились ещё в прошлом году. Согласно этой теории, рейтинги самого Трампа были слишком низки, чтобы добиться переизбрания, поэтому за несколько месяцев до голосования он мог снять свою кандидатуру в пользу дочери, сославшись на болезнь. Сторонники подобных спекуляций было подумали, что их предсказания сбываются, когда Трамп отправился в больницу после положительного теста на коронавирус. Но глава американского государства быстро поправился и вернулся к работе, поэтому сейчас Иванке точно не светят президентские лавры.

Но источники The Independent не исключают , что старшая дочь Трампа выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах. Сегодня она занимает неоплачиваемый пост советника президента и, как свидетельствуют утечки из Белого дома, де-факто является чуть ли не вторым человеком в администрации. За четыре года президентский аппарат обновился на 91% — по прихоти Трампа постов лишались даже, казалось бы, самые влиятельные сотрудники. И только Иванка и её муж Джаред Кушнер, получившие прозвище «Джарванка» оставались самыми доверенными людьми президента.

Думаю, она собирается выдвигаться в президенты, — заявила The Independent бывшая сотрудница компании Иванки Трамп Марисса Велез Краксбергер. — У них (Джареда и Иванки. — NEWS.ru) мания величия. Она всегда была заинтересована в политике, но скорее со стороны демократов.

Sarah Silbiger/Consolidated News Photos/Global look Press

Другая опция для Иванки — снова заняться бизнесом. В 2018 году компания её имени прекратила существование, как сообщается, чтобы не провоцировать конфликт интересов. Ранее дочь миллиардера занималась производством одежды, обуви и аксессуаров. Сегодня же она зарабатывает только от инвестиций в недвижимость, так или иначе аффилированную с компанией отца. За 2019 год, согласно собственной декларации, её состояние увеличилось почти на $4 млн. Теоретически, Иванка может вернуться в индустрию моды и реанимировать свой именной бренд.

Однако работа в администрации одного из самых непопулярных американских президентов не пройдёт для неё бесследно. Не исключено, что её товары бойкотируют по политическим причинам. Реальный рынок сбыта для Иванки сегодня представляют только женщины-сторонницы Трампа из провинциальных штатов, но насколько успешный бизнес на этом можно построить — большой вопрос.

Неясно и то, насколько тёплый приём ждёт «Джарванку» в родном Нью-Йорке, где пара жила до 2016 года. На днях группа республиканцев-противников Трампа выкупила два билборда на Таймс-Сквер. На первом Иванка позирует на фоне данных о смертях американцев от коронавируса. На втором Джаред Кушнер изображён рядом с приписываемой ему цитатой о том, что нью-йоркцы будут страдать, и это их проблемы.

Ранее сообщалось о том, что связанные с Трампом люди подвергались нападкам со стороны случайных людей. В сына Трампа Эрика плюнул бармен в Чикаго, на советницу Трампа Келлиэнн Конуэй напала неизвестная женщина в Бетесде, а бывшего пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс протесты посетителей вынудили уйти из ресторана в Вирджинии.

Мой совет им — исчезнуть на год или два, — считает бывший помощник Трампа Роб Голдстоун. — Для них будет очень сложно жить в Нью-Йорке, где их теперь так не любят. Они могут поселиться в Коннектикуте или во Флориде.

В любом случае, паре не обязательно работать, так как они продолжат получать пассивный доход от инвестиций в недвижимость, поэтому в случае ухода из Белого дома без крыши над головой они не останутся. Что же касается политического будущего Иванки, то оно кажется весьма сомнительным. Примеры Хиллари Клинтон и Джеба Буша (брата Джорджа Буша-младшего), которые пытались избраться на высший пост в стране, показывают: американцы устали от политических кланов и президентов и с одинаковыми фамилиями. Собственно, борьба против вашингтонского истеблишмента была одним из главных пунктов предвыборной программы Трампа в 2016 году. Иванка, безусловно, талантливая женщина и уже имеет опыт в государственном управлении, но этого явно недостаточно, чтобы завоевать симпатии большей части страны.