Торнадо лишил электричества более 15 тысяч человек в США Торнадо лишил электричества более 15 тысяч человек в штате Канзас в США

Фото YouTube

В городе Андовер американского штата Канзас из-за торнадо без света остались более 15 тысяч человек. Разрушены несколько сотен жилых построек. Об этом сообщил телеканал KSN со ссылкой на заявление властей.

Как уточнили телеканалу в пожарной службе штата, в результате разгула стихии никто не пострадал. Риск возникновения пожара остаётся высоким.

По словам представителя Минздрава, два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии после прохождения торнадо. Сейчас им оказывается необходимая помощь.

В декабре 2021 года из-за обрушившихся на юго-восток США торнадо погибли по меньшей мере 74 человека. Как сообщили в национальной метеорологической службе страны, как минимум 53 торнадо затронули шесть штатов — Кентукки, Миссисипи, Теннесси, Иллинойс, Арканзас и Миссури.

Президент России Владимир Путин направил соболезнования своему американскому коллеге Джо Байдену в связи с трагическими последствиями одного из сильнейших торнадо в истории США. Глава российского государства отметил, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял родных и близких в результате бедствия.