Толковый словарь Мерриама — Вебстера назвал «пандемию» словом 2020 года

Американский толковый словарь Мерриама — Вебстера выбрал «пандемию» словом 2020 года. Это существительное чаще всего пользователи искали в онлайн-словаре.
Как
Так, первый всплеск запросов был зафиксирован 3 февраля, когда из больницы в Сиэтле был выписан первый в США пациент с COVID-19. В этот день просмотры значения слова выросли на 1621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4000%.
Ранее словами года по версии словаря Мерриама — Вебстера также становились: «они», «справедливость», «феминизм», «наука» и «социализм».
Как писал NEWS.ru, Оксфордский словарь английского языка не смог определить одно важнейшее слово 2020 года. В заявлении Оксфордского словаря отмечается, что весь мир в 2020 году был вынужден ко многому быстро адаптироваться и привыкать. И английский язык не стал исключением. По словам специалистов, за прошедшие месяцы был зафиксирован феноменальный масштаб изменений и развития языка. Поэтому издатели пришли к выводу, что описать 2020 год одним словом нельзя.