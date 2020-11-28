Толковый словарь Мерриама — Вебстера назвал «пандемию» словом 2020 года

Американский толковый словарь Мерриама — Вебстера выбрал «пандемию» словом 2020 года. Это существительное чаще всего пользователи искали в онлайн-словаре.

Как отмечается на сайте словаря, иногда одно слово определяет целую эпоху, и это верно и для этого исключительно сложного года. Существительное «пандемия» вышло на первый план на основании статистического анализа слов, которые часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами.

Так, первый всплеск запросов был зафиксирован 3 февраля, когда из больницы в Сиэтле был выписан первый в США пациент с COVID-19. В этот день просмотры значения слова выросли на 1621% по сравнению со всем прошлым годом, а с начала марта — на 4000%.

Ранее словами года по версии словаря Мерриама — Вебстера также становились: «они», «справедливость», «феминизм», «наука» и «социализм».

Как писал NEWS.ru, Оксфордский словарь английского языка не смог определить одно важнейшее слово 2020 года. В заявлении Оксфордского словаря отмечается, что весь мир в 2020 году был вынужден ко многому быстро адаптироваться и привыкать. И английский язык не стал исключением. По словам специалистов, за прошедшие месяцы был зафиксирован феноменальный масштаб изменений и развития языка. Поэтому издатели пришли к выводу, что описать 2020 год одним словом нельзя.