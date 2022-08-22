The Washington Times назвал врага ВМС США страшнее, чем Россия и Китай The Washington Post: американской флот проигрывает войну ржавчине

Американский флот проигрывает сражение «более серьезному врагу, чем Россия и Китай», — ржавчине, написал обозреватель Майк Гленн для The Washington Times. Он подчеркнул, что корабль, покрытый ржавчиной улучшает его видимость в море, а также снижает имидж вооруженных сил. На борьбу с ржавчиной, по словам автора, были потрачены миллионы часов и миллиарды долларов, однако справиться с ней не удалось и по сей день.

Пентагон заклеймил Китай «постоянным соперником», а Россию — «острой угрозой», но, кажется, ВМС США столкнулись с еще более грозным и коварным вызовом — ржавчиной. <...> Некоторые даже опасаются, что ржавчина выигрывает эту войну, — написал журналист.

Автор материала подчеркнул, что ржавчина может нанести серьезный ущерб боевому судну.

Капитан военно-морских сил США в отставке Карл Шустер отметил, что ржавчина является причиной ухудшения прочности корабля на треть и ее необходимо удалять.

Эксперты считают, что в этом виноваты экоактивисты, выступающие против методов профилактики ржавчины, которые наносят вред природе. В том числе, выделяются и антиковидные ограничения, в результате которых многие входы в порты, где чинятся корабли были закрыты.

Ранее обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что вооруженные силы США столкнулись с недобором призывников. Такая ситуация может привести к тому, что американским властями необходимо будет либо сокращать численность армии, либо вводить всеобщий воинский обязательный призыв. Автор публикации подчеркнул, что последний вариант вызовет протест в обществе.