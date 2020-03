Американский еженедельник The New Yorker представил обложку нового выпуска. На ней изображён больничный коридор и суетящиеся врачи.

На переднем плане — женщина в медицинском халате, шапочке, перчатках и защитной маске. Она общается по видеосвязи с мужем и детьми, которые ложатся спать.