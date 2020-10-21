The New York Times рассказала о счёте Трампа в китайском банке

https://static.news.ru/photo/e7ba0d7c-1374-11eb-9e2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/www.imago-images.de/Global Look Press

Стало известно, что у президента США Дональда Трампа есть счёт в китайском банке. Об этом сообщила газета The New York Times.

Сам Трамп в прошлом году обвинял своего соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена в связях с Банком Китая. Впрочем, как поясняет исполнительный вице-президент Trump Organization Алан Гартен, счёт в Китае был заведён не на имя главы Белого дома, а на компанию, управляющую отелями Трампа, которая открыла местный офис.

Компания открыла счёт в китайском банке, имеющем представительство в США, чтобы платить местные налоги. Ни сделок, ни транзакций, никаких иных бизнес-активностей не осуществлялось, а с 2015 года этот офис является неактивным, — пояснил Гартен.

Счёт был открыт в 2013 году. Через него компания за два года выплатила налоги на общую сумму $188,5 тыс. Название банка не раскрывается. У Трампа есть ещё два зарубежных счёта — в Ирландии и Шотландии. Они принадлежат компаниям, которые управляют полями для гольфа.

Ранее адвокат Трампа рассказал о находке нового компромата на сына Джо Байдена — Хантера. NEWS.ru сообщал, что на жёстком диске ноутбука Байдена-младшего обнаружены фотографии несовершеннолетних девочек сексуального характера.