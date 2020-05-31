Сын Джорджа Флойда призвал протестующих избегать насилия

Один из сыновей погибшего афроамериканца Джорджа Флойда 31 мая посетил акцию протеста в техасском городе Брайан.
Квинси Мэйсон Флойд был маленьким ребёнком, когда в последний раз видел отца,
Я был в слезах. Я очень давно его не видел, — признался Флойд.
Quincy Mason, son of George Floyd, attended the demonstration near downtown Bryan Sunday. He and his sister, Connie Mason, are Bryan residents.— ðð£ðð§ðð¤ ð. ð¹ð£ð ð¨ð (@Travis_L_Brown)
pic.twitter.com/tfmHpzqeok June 1, 2020
Он и его сестра Конни похвалили местных жителей за мирные демонстрации и осудили насилие, которое повлекли за собой протесты в других американских городах.
Как писал NEWS.ru, протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.
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