США

Сын Джорджа Флойда призвал протестующих избегать насилия

10:29, 01 июня 2020 17
Фото: Wang Ying/Global Look Press

Один из сыновей погибшего афроамериканца Джорджа Флойда 31 мая посетил акцию протеста в техасском городе Брайан.

Квинси Мэйсон Флойд был маленьким ребёнком, когда в последний раз видел отца, сообщает KBTX. Мужчина рассказал, что о смерти папы узнал от матери.

Я был в слезах. Я очень давно его не видел, — признался Флойд.

Он и его сестра Конни похвалили местных жителей за мирные демонстрации и осудили насилие, которое повлекли за собой протесты в других американских городах.

Как писал NEWS.ru, протестующие вышли на улицы по меньшей мере 140 городов США. Из-за массовых беспорядков властям пришлось развернуть силы нацгвардии в 21 штате страны.

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