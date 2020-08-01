Свидетель по делу об импичменте Трампа ушёл в отставку из-за травли

https://static.news.ru/photo/d45ff348-d401-11ea-9ba5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Harnik/ТАСС

Уроженец Украины, подполковник Александер Виндман, который давал показания против президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по делу об импичменте, рассказал, что ушёл со службы. Причиной стала травма сослуживцев.

Об этом он рассказал в авторской статье, опубликованной The Washington Post. Он уверен, что из-за выступления на суде лишился возможности получить звание полковника.

Я принял трудное решение уйти в отставку, потому что кампания травли, угроз и преследования со стороны президента Трампа и его союзников навсегда ограничила моё продвижение по военной службе, — отметил Виндман.

Военный крайне негативно характеризует действия Трампа, обвиняя его в подрыве демократических основ, лжи и коррупции. Он уверен, что финансовый кризис, пандемия коронавируса и разжигание социальных разногласий позволят вернуть США к идеалам, отличающим их от других стран, а также помогут отказаться от нетерпимости и неравенства.

Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти усилия, — подчеркнул он, отметив, что будет заниматься правозащитной деятельностью.

Телеканал CNN сообщает, что начальники Виндмана отказали ему в работе по своей специализации (украинской тематике), а также намекали, что следующая должность станет «реабилитационной». Один из руководителей шутил, что отправит его служить на радиолокационную станцию на Аляске.

Как писал NEWS.ru, Виндман дал показания конгрессу и в них заявил, что Трамп и члены его администрации требовали от Украины проведения расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в обмен на встречу президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой. После этого его уволили из Белого дома.