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США

Суды отказали штабу Трампа в приостановке подсчёта голосов

17:50, 08 ноября 2020 22
Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Суды четырёх американских штатов отклонили иски штаба действующего президента США Дональда Трампа. Те требовали приостановить процесс подсчёта голосов.

Речь идёт о судах Невады, Джорджии, Пенсильвании и Мичигана, сообщают информагентства.

Трамп по-прежнему отказывается признавать своё поражение на выборах главы государства. Он сообщил, что у его штаба есть документы, доказывающее мошенничество при подсчёте голосов.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября, а 7-го числа кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил о своём избрании президентом США. Незадолго до этого крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Трамп заявил, что выборы далеки от завершения, и пообещал отстаивать победу в суде.

При этом он досрочно объявил о своей победе на выборах, сославшись на поддержку в ряде ключевых штатов, включая Висконсин, Мичиган и Пенсильванию. Президент предложил остановить подсчёт голосов, чтобы не допустить махинаций со стороны демократов. Штаб его оппонента Джо Байдена назвал это требование возмутительным.

Ранее NEWS.ru писал, что в Джорджии может быть проведён пересчёт голосов. Вице-губернатор штата Брэд Раффеншпергер заявил, что основанием для этого является разрыв между кандидатами в 0,5% и менее и потребовать данной процедуры может любой из них.

Итоги голосования до сих пор официально не объявлены. Тем не менее победителем считается Байден, его уже поздравили лидеры ряда стран.

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