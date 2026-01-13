Судебный иск поступил в отношении главы Пентагона

Сенатор от штата Аризона Марк Келли, известный как бывший астронавт и капитан ВМС в отставке, инициировал судебное разбирательство против министра обороны США Пита Хегсета. Как сообщает портал Axios, иск связан с решением Пентагона о понижении Келли в воинском звании, которое было принято на прошлой неделе и сопровождалось выговором.

В своем заявлении сенатор назвал действия министра обороны неконституционными. По его словам, они нарушают Первую поправку, гарантирующую свободу слова.

Он также заявил, что подобными действиями руководство Пентагона дает понять, что военные в отставке «будут подвергнуты преследованию, если будут высказываться против» политики президента США Дональда Трампа или военного министра, — указано в сообщении.

Конфликт берет начало в конце ноября 2025 года. Тогда Хегсет распорядился провести проверку в отношении Келли после его публичных высказываний, призывавших военнослужащих не выполнять спорные приказы.

Ранее Трамп указал, что неповиновение президенту страны не является нормальным. По его словам, конгрессмен Келли поступил неправильно. Он отметил, что в прошлом за такое грозила бы смертная казнь.