Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 03:02

Судебный иск поступил в отношении главы Пентагона

Axios: американский сенатор Келли подал иск в отношении главы Пентагона Хегсета

Пентагон Пентагон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сенатор от штата Аризона Марк Келли, известный как бывший астронавт и капитан ВМС в отставке, инициировал судебное разбирательство против министра обороны США Пита Хегсета. Как сообщает портал Axios, иск связан с решением Пентагона о понижении Келли в воинском звании, которое было принято на прошлой неделе и сопровождалось выговором.

В своем заявлении сенатор назвал действия министра обороны неконституционными. По его словам, они нарушают Первую поправку, гарантирующую свободу слова.

Он также заявил, что подобными действиями руководство Пентагона дает понять, что военные в отставке «будут подвергнуты преследованию, если будут высказываться против» политики президента США Дональда Трампа или военного министра, — указано в сообщении.

Конфликт берет начало в конце ноября 2025 года. Тогда Хегсет распорядился провести проверку в отношении Келли после его публичных высказываний, призывавших военнослужащих не выполнять спорные приказы.

Ранее Трамп указал, что неповиновение президенту страны не является нормальным. По его словам, конгрессмен Келли поступил неправильно. Он отметил, что в прошлом за такое грозила бы смертная казнь.

сенаторы
США
Пит Хегсет
иски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия установила рекорд по импорту кофе из латиноамериканской страны
Дело экс-депутата Бальбека расширили новым обвинением
Перечислены ошибки в трудовой книжке, которые могут сократить размер пенсии
Атака на Украину ночью 13 января: удары по ТЭЦ, взрывы, что известно
Миротворцы ООН попали под обстрел израильского танка в Ливане
США выступили в ООН с односторонней критикой России
Стало известно, сколько мирных россиян погибли из-за атак ВСУ в декабре
Романы, сын, гражданство России: как живет Милош Бикович
Судебный иск поступил в отношении главы Пентагона
Семейная ипотека — 2026: новые лимиты, кому нужно оформить прямо сейчас
Слова матери ребенка Маска сподвигли его добиваться опеки над мальчиком
Суд начал допрос одного из основных участников теракта в «Крокусе»
Синоптик объяснила причины рекордных снегопадов в Москве
Личные данные четырех детей опубликованы на скандальном сайте Украины
Крупная авария на энергообъекте лишила света часть Запорожской области
Усольцевых найдут, Долину выcелят: прогноз ChatGPT на 2026 год
Машина скорой помощи увязла в снегу на юго-востоке Москвы
Болеют по 20 лет и не знают: врач ответил на главные вопросы о гепатите C
На Украине вновь не смогли утвердить кандидата на пост министра юстиции
Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде
Общество

3 картошки, 3 яйца — и обалденный завтрак через 10 минут на столе: ароматная лепешка на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.