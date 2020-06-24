Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа

https://static.news.ru/photo/8a2ecfd2-b62a-11ea-93e0-fa163e074e61_660.jpg Майкл Флинн Фото: Alex Edelman/CNP/AdMediaos/Global Look Press

Апелляционный суд округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию закрыть дело бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Решение опубликовано в базе данных суда. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Минюста США, выполняющего также функции генпрокуратуры, передаёт ТАСС.

Федеральному суду предписано удовлетворить ходатайство правительства о прекращении дела, — говорится в документе.

Дело в отношении Флинна расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года. На тот момент он работал помощников главы государства по безопасности. Позже его обвинили в даче ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России, о содержании которой солгал, как считают в ФБР.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Глава Белого дома уже заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу. Он назвал своего бывшего помощника «прекрасным человеком».