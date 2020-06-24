Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа

Апелляционный суд округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию закрыть дело бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.
Решение опубликовано в базе данных суда. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Минюста США, выполняющего также функции генпрокуратуры,
Федеральному суду предписано удовлетворить ходатайство правительства о прекращении дела, — говорится в документе.
Дело в отношении Флинна расследовалось в рамках «российского вмешательства» в выборы 2016 года. На тот момент он работал помощников главы государства по безопасности. Позже его обвинили в даче ложных показаний ФБР. Генерал-лейтенант Флинн потерял пост после встречи с послом России, о содержании которой солгал, как считают в ФБР.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении бывшего помощника президента Дональда Трампа Майкла Флинна. Глава Белого дома уже заявил о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу. Он назвал своего бывшего помощника «прекрасным человеком».
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