Стрельба произошла на вечеринке в Лос-Анджелесе

На вечеринке в американском городе Лос-Анджелес произошла стрельба. По меньшей мере четыре человека получили ранения.
Об этом говорится в заявлении пожарного департамента города. Согласно ему, в департамент поступила информация о стрельбе. На месте происшествия были обнаружены трое раненных,
Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы, — говорится в сообщении.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Третий — в тяжёлом. Ещё один человек получил повреждения при попытке покинуть место происшествия. По
Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе из светозвукового автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД), передают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
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