Стрельба произошла на вечеринке в Лос-Анджелесе

https://static.news.ru/photo/80e996e6-d646-11ea-b8f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: LAPD Headquarters/facebook.com

На вечеринке в американском городе Лос-Анджелес произошла стрельба. По меньшей мере четыре человека получили ранения.

Об этом говорится в заявлении пожарного департамента города. Согласно ему, в департамент поступила информация о стрельбе. На месте происшествия были обнаружены трое раненных, передаёт ТАСС.

Им была оказана помощь, они доставлены в местные больницы, — говорится в сообщении.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Третий — в тяжёлом. Ещё один человек получил повреждения при попытке покинуть место происшествия. По данным телекомпании ABC, всего на вечеринке присутствовали несколько сотен человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что силовики задержали в Санкт-Петербурге мужчину, подозреваемого в стрельбе из светозвукового автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД), передают сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.