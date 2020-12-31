Сторонницу Трампа выгнали из самолёта за расизм и отказ надеть маску

https://static.news.ru/photo/ee0905f8-4d1b-11eb-8b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/KHALED ELFIQI/ТАСС

Сторонницу действующего президента США Дональда Трампа выгнали из самолёта за расизм и отказ надеть маску. Женщину пришлось снять с рейса. Она использовала так называемое н-слово (n-word), обозначающее оскорбительный синоним термина «афроамериканец». Провинившаяся гражданка трижды подобным образом унизила другого пассажира.

Trump supporter removed from flight for refusing to wear mask and shouting the n-word https://t.co/y28FFRcY1C — The Independent (@Independent) January 2, 2021

О симпатиях дамы к нынешнему руководителю США окружающие догадались из-за кепки с его фамилией на голове у женщины, передаёт портал Indy100. Стюардесса попросила её воспользоваться во время полёта средствами индивидуальной защиты, на что получила отрицательный ответ. После чего экипажу пришлось вывести американку из салона авиалайнера.

Эти противники масок — одна из главных причин, по которой у нас в стране так много проблем с [новым] коронавирусом. Они эгоистичные и невежественные люди, из-за них погибли сотни тысяч людей, не заслуживших смерть, — написал один из юзеров в комментариях под публикацией.

Именно обязанность носить маски стала причиной недовольства части граждан США, так как Трамп отказывался их использовать на протяжении нескольких месяцев. Избранный президент США Джо Байден обещал ввести масочный режим после официального вступления в должность.

На территории США за минувшие сутки выявлено 160,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии превышает 20 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции за 24 часа стал 2051 житель Штатов. Всего же там от коронавируса скончались 347,8 тысячи человек. В декабре суточный рекорд по приросту заразившихся, зафиксированный университетом, составил 249 тысяч человек. США продолжают лидировать по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. На втором месте находится Индия, где насчитывается более 10,3 млн случаев заражения. Замыкает первую тройку Бразилия (7,7 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса в ряде штатов. По его словам, кампания там проходит слишком медленно. Аналогично высказывался и избранный президент страны Джо Байден. Он заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию всех жителей США потребуются годы.