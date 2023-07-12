Столтенберг назвал приоритетную задачу НАТО по Украине Столтенберг назвал поставки оружия ВСУ приоритетной задачей НАТО

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Владимир Зеленский и Йенс Столтенбер

Странам НАТО необходимо оснастить ВСУ необходимым вооружением в кратчайшие сроки, заявил генсек организации Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, данная задача важнее предоставления гарантий безопасности Киеву.

Гарантии, документы, советы, встречи важны, но самая срочная задача сейчас — предоставить Украине достаточно вооружений, — сообщил Столтенберг.

Генсек Альянса назвал чрезвычайно важным тот факт, что участники саммита в Вильнюсе уже объявили о поставках оружия на Украину. Он также напомнил, что ранее несколько союзников Киева создали коалицию по обучению украинских пилотов использованию американских истребителей F-16. По словам Столтенберга, подготовка военных начнется до конца этого лета.

Ранее Зеленский высказался об итогах прошедшего в Вильнюсе первого дня саммита НАТО. По мнению главы государства, они оказались неидеальными для Киева. Президент посетовал, что Украина по-прежнему не получила официального приглашения в Альянс. При этом Зеленский отметил, что осознает невозможность вступления в НАТО, пока на территории страны длится вооруженный конфликт.