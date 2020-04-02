Стартап Bird уволил 406 сотрудников через Zoom

Руководство райдшеринг-стартапа Bird пригласило 406 сотрудников на видеоконференцию в приложение Zoom. Во время звонка работникам сообщили, что из-за пандемии коронавируса компания вынуждена сократить ряд позиций.
Это должно стать живым примером того, как не надо увольнять людей, особенно в такое время, — заявил один из экс-сотрудников.
Процедура увольнения заняла две минуты. На экране появился видеоролик, который руководители компании записали заранее.
Одним из этих решений стало устранение ряда ролей в компании. К сожалению, вашу позицию затронуло это решение, — сообщил закадровый голос.
Руководители Bird, в свою очередь, отметили, что персонально связались с каждым сотрудником. Однако несколько работников опровергли эту информацию.
NEWS.ru писал ранее, что аналитики предсказали мировой экономике резкий спад из-за пандемии коронавируса.
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