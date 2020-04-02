Стартап Bird уволил 406 сотрудников через Zoom

Фото: Zoom Video Communications/facebook.com

В адрес директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи начали поступать многочисленные угрозы из-за установленных в стране ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. В связи с этим Министерство юстиции одобрило предоставление охраны главному инфекционисты государства.

Первым по поводу безопасности Фаучи выразил беспокойство глава Министерства здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Причина опасений заключалась в том, что главный инфекционист США в последнее время стал часто появляться...