Стало известно, с кем Трамп посетит похороны папы римского Трамп вместе с супругой посетит похороны папы римского

Фото: Francis Chung/POOL/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social о намерении вместе с супругой Меланией отправиться на похороны папы римского Франциска (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо). Изначально американский политик не мог подтвердить свое участие.

Мелания и я поедем на похороны папы Франциска в Риме, — написал республиканец.

Ранее стало известно, что папа римский Франциск скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца, сказано в официальном медицинском заключении о его смерти. Понтифик умер на 89-м году жизни. Уточняется, что он ушел из жизни мирно, без мучений.

До этого российский президент Владимир Путин заявил, что папа римский пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости. По словам главы государства, в течение всего понтификата он активно способствовал развитию конструктивного взаимодействия между РФ и Святым престолом.

В последний раз понтифик обратился к публике на Пасху, 20 апреля. Его заявление содержало призыв к мировым лидерам не поддаваться страху, который ведет к изоляции, а направить свою энергию на поддержку тех, кто в этом нуждается, на борьбу с голодом и развитие созидательных инициатив.