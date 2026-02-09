Стало известно, почему позиция США по Украине изменилась на 180 градусов Политолог Перенджиев: украинский кризис стал мешать США вести борьбу за ресурсы

Конфликт на Украине усложнил для США задачи по борьбе за арктические ресурсы, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, на этом фоне президент США Дональд Трамп стремится к скорейшему разрешению украинского кризиса.

Украинский конфликт затевался Штатами еще при [Джо] Байдене (46-й президент США. — NEWS.ru) ради ослабления России, чтобы в дальнейшем создать более благоприятные условия для борьбы за арктические ресурсы. Но не получилось. Теперь этот кризис только мешает США, так как они не могут в полной мере переключиться на другие направления, — поделился Перенджиев.

Он подчеркнул, что Россия начала укреплять позиции, не дожидаясь нападения на свою территорию, а предприняла упреждающие действия, начав специальную военную операцию. По словам политолога, это стало большой неожиданностью для Вашингтона.

США видят, что, несмотря на всю помощь западных стран Украине, Россия выдержала удар и постепенно продвигается вперед, освобождая свои территории, создавая буферные зоны. Теперь Трамп мечтает о завершении этого конфликта. На данном направлении проигрыш Запада уже очевиден, — заключил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что представители Украины и США обсудили план, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения к марту и проведение референдума по нему с выборами украинского президента в мае. По мнению Вашингтона, избирательный процесс можно провести оперативно.